Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес заявил, что сразу три новичка будут играть в G-лиге

Аудио-версия:
Тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес заявил о том, что сразу три новичка клуба — Бен Сараф, Нолан Траоре и Дэнни Вульф — будут совмещать выступления в НБА с Лигой развития (G-лигой).

«Нам нужно, чтобы наши молодые ребята продолжали наблюдать, работать и прогрессировать так же, как сейчас. Именно так мы хотим совершенствоваться как команда. Эти трое вышли на площадку в концовке матча с «Миннесотой»… А теперь у них появится возможность проводить настоящие тренировки и настоящие игры. Если за сезон они сыграют в сумме более 60 матчей за «Лонг-Айленд» и «Бруклин» — это уже успех. Мы верим, что они могут конкурировать на этом уровне, просто это процесс», — приводит слова Фернандеса журналист Clutch Points Эрик Слэйтер.

«Лонг-Айленд Нетс», являющийся фарм-клубом «Бруклина», после 16 матчей в G-лиге в сезоне-2025/2026 занимает последнее место в Восточной конференции, выиграв два матча при 14 поражениях.

