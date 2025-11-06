Кендрик Перкинс назвал клуб Восточной конференции, в котором Джа Морант сможет стать лучше

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс обсудил ситуацию вокруг звёздного разыгрывающего защитника «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Джа прошёл точку невозврата. Их отношениям с организацией пришёл конец. Отстранение Джа от игры было предупредительным выстрелом, чтобы сказать, что ты не больше, чем часть системы. Ты не можешь быть значимее, чем организация. На самом деле, мы поддержали нашего тренера, и это был правильный шаг.

Действительно думаю, что «Гриззлиз» и Джа Моранту пора расстаться. Это единственный вариант для Моранта. Ему нужна культура Эрика Споэльстры и Пэта Райли из «Майами Хит», — сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin' Show.