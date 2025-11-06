Скидки
Главная Баскетбол Новости

Никола Йович рассказал, чем разозлил Николу Йокича

Никола Йович рассказал, чем разозлил Николу Йокича
Комментарии

22-летний сербский форвард Никола Йович, представляющий клуб НБА «Майами Хит», рассказал о своих взаимоотношениях с 30-летним центровым Николой Йокичем («Денвер Наггетс») после поражения в очном матче со счётом 112:122.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 112
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Гордон - 24, Хардуэй-младший - 18, Маррей - 14, Браун - 11, Джонсон - 9, Валанчюнас - 6, Браун - 5, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Майами Хит: Пауэлл - 23, Уиггинс - 22, Жакез-мл. - 21, Уэр - 13, Митчелл - 10, Ларссон - 6, Фонтеккио - 5, Йович - 5, Смит - 5, Адебайо - 2, Джонсон, Якуционис

«Мы много с ним общаемся. Он обезумел, потому что я подписал продление [с «Майами»]. Он хотел видеть меня в «Денвере» (смеётся). Но, да, мы общаемся. Ничего особенного. Мы стараемся поддерживать связь и поддерживаем друг друга, потому что нас, сербских игроков, не так уж много в НБА.

[После Олимпиады и Евробаскета] он стал моим очень хорошим другом. Рад, что познакомился с ним, рад, что у меня была возможность сыграть с ним вместе», — приводит слова Йовича The Miami Herald.

