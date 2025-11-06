Никола Йович рассказал, чем разозлил Николу Йокича

22-летний сербский форвард Никола Йович, представляющий клуб НБА «Майами Хит», рассказал о своих взаимоотношениях с 30-летним центровым Николой Йокичем («Денвер Наггетс») после поражения в очном матче со счётом 112:122.

«Мы много с ним общаемся. Он обезумел, потому что я подписал продление [с «Майами»]. Он хотел видеть меня в «Денвере» (смеётся). Но, да, мы общаемся. Ничего особенного. Мы стараемся поддерживать связь и поддерживаем друг друга, потому что нас, сербских игроков, не так уж много в НБА.

[После Олимпиады и Евробаскета] он стал моим очень хорошим другом. Рад, что познакомился с ним, рад, что у меня была возможность сыграть с ним вместе», — приводит слова Йовича The Miami Herald.