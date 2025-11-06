Скидки
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Пари НН» объяснил, почему игроки должны сохранять концентрацию после 7 поражений

Комментарии

27-летний российский профессиональный баскетболист Илья Платонов, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Пари Нижний Новгород», прокомментировал поражение в матче Единой лиге ВТБ с действующим чемпионом ЦСКА (71:95).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 95
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Платонов - 12, Вашингтон - 11, Хоменко - 9, Карпенков - 9, Лукач - 6, Шендеров - 4, Хвостов - 3, Буринский - 2, Зоткин
ЦСКА: Астапкович - 15, Уэйр - 13, Тримбл - 13, Руженцев - 12, Ухов - 12, Ганькевич - 9, Джекири - 7, Чадов - 6, Курбанов - 5, Зайцев - 2, Антонов - 1, Карпенко

«Во-первых, спасибо всем болельщикам, которые, несмотря на проблемы команды, продолжают ходить на наши матчи и поддерживать нас, это одна из причин, почему мы должны сохранять фокус все 40 минут на площадке», — приводит слова Платонова пресс-служба нижегородцев.

Платонов набрал 12 очков, четыре подбора и одну потерю при коэффициенте эффективности «+9». Нижегородцы идут на серии из семь поражений, одержав победу только в дебютном матче сезона-2024/2025.

