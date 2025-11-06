Форвард «Пари НН» объяснил, почему игроки должны сохранять концентрацию после 7 поражений

27-летний российский профессиональный баскетболист Илья Платонов, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Пари Нижний Новгород», прокомментировал поражение в матче Единой лиге ВТБ с действующим чемпионом ЦСКА (71:95).

«Во-первых, спасибо всем болельщикам, которые, несмотря на проблемы команды, продолжают ходить на наши матчи и поддерживать нас, это одна из причин, почему мы должны сохранять фокус все 40 минут на площадке», — приводит слова Платонова пресс-служба нижегородцев.

Платонов набрал 12 очков, четыре подбора и одну потерю при коэффициенте эффективности «+9». Нижегородцы идут на серии из семь поражений, одержав победу только в дебютном матче сезона-2024/2025.