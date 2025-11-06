«Не знаем, где его предел». Тренер «Нетс» выделил игрока клуба после матча с «Индианой»
Поделиться
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес выделил игрока команды Ноа Клауни после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (112:103).
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Шиппард - 18, Хафф - 16, Несмит - 15, Джексон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уокер - 6, Брэдли - 4, Питер - 3, Мартин - 2, Маккланг, Деннис
Бруклин Нетс: Портер - 32, Клэкстон - 18, Клауни - 17, Мартин - 16, Мэнн - 15, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс - 3, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Томас
«Когда он играет таким образом, выглядит как взрослый мужчина в 21 год… Полностью сформированный игрок. Мы даже не знаем, где его предел», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях.
21-летний тяжёлый форвард был выбран на драфте НБА 2023 года под 21-номером. В матче с «Индианой» Клауни 29 минут и 38 секунд и за это время набрал 17 очков, четыре подбора и одну передачу.
Сейчас читают:
«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке:
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
18:11
-
17:44
-
17:17
-
16:55
-
16:50
-
16:15
-
15:34
-
15:13
-
14:47
-
14:38
-
13:53
-
13:20
-
12:51
-
12:18
-
11:25
-
11:12
-
10:25
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:33
-
09:18
-
09:07
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
07:26
-
05:38
-
05:13
-
04:45
-
03:00
-
02:00
-
01:20
-
01:14
-
00:59