Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

«Не знаем, где его предел». Тренер «Нетс» выделил игрока клуба после матча с «Индианой»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес выделил игрока команды Ноа Клауни после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (112:103).

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Шиппард - 18, Хафф - 16, Несмит - 15, Джексон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уокер - 6, Брэдли - 4, Питер - 3, Мартин - 2, Маккланг, Деннис
Бруклин Нетс: Портер - 32, Клэкстон - 18, Клауни - 17, Мартин - 16, Мэнн - 15, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс - 3, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Томас

«Когда он играет таким образом, выглядит как взрослый мужчина в 21 год… Полностью сформированный игрок. Мы даже не знаем, где его предел», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях.

21-летний тяжёлый форвард был выбран на драфте НБА 2023 года под 21-номером. В матче с «Индианой» Клауни 29 минут и 38 секунд и за это время набрал 17 очков, четыре подбора и одну передачу.

