«Не знаем, где его предел». Тренер «Нетс» выделил игрока клуба после матча с «Индианой»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес выделил игрока команды Ноа Клауни после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (112:103).

«Когда он играет таким образом, выглядит как взрослый мужчина в 21 год… Полностью сформированный игрок. Мы даже не знаем, где его предел», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях.

21-летний тяжёлый форвард был выбран на драфте НБА 2023 года под 21-номером. В матче с «Индианой» Клауни 29 минут и 38 секунд и за это время набрал 17 очков, четыре подбора и одну передачу.

