Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дом главного тренера сборной США, вероятно, сгорел в Майами — The Miami Herald

Дом главного тренера сборной США, вероятно, сгорел в Майами — The Miami Herald
Аудио-версия:
Комментарии

В одном из домов престижного района Корал-Гейблс (Майами) вспыхнул крупный пожар. Как информиурет The Miami Herald, возгорание произошло в особняке, который, как считается, принадлежит главному тренеру клуба НБА «Майами Хит» и сборной США Эрику Споэльстре.

Пожар начался около 4:30 утра по местному времени. Борьба с огнём длилась более четырёх часов. В ликвидации участвовали почти 30 пожарных расчётов.

Фото: Скриншот

К счастью, никто не пострадал. В момент инцидента Споэльстра возвращался с командой из Денвера, где «Майами» завершил выездную серию. Команда приземлилась в аэропорту примерно через 25 минут после поступления вызова пожарным.

По данным источника, дом площадью около 530 квадратных метров был построен в 1985 году и в 2023 году продан за $ 6,6 млн.

Материалы по теме
НБА: результаты игр 6 ноября

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android