Дом главного тренера сборной США, вероятно, сгорел в Майами — The Miami Herald

В одном из домов престижного района Корал-Гейблс (Майами) вспыхнул крупный пожар. Как информиурет The Miami Herald, возгорание произошло в особняке, который, как считается, принадлежит главному тренеру клуба НБА «Майами Хит» и сборной США Эрику Споэльстре.

Пожар начался около 4:30 утра по местному времени. Борьба с огнём длилась более четырёх часов. В ликвидации участвовали почти 30 пожарных расчётов.

К счастью, никто не пострадал. В момент инцидента Споэльстра возвращался с командой из Денвера, где «Майами» завершил выездную серию. Команда приземлилась в аэропорту примерно через 25 минут после поступления вызова пожарным.

По данным источника, дом площадью около 530 квадратных метров был построен в 1985 году и в 2023 году продан за $ 6,6 млн.

