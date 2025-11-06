Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В этом сезоне НБА не осталось команд, которые шли без поражений

В этом сезоне НБА не осталось команд, которые шли без поражений
Комментарии

Команда НБА «Оклахома-Сити Тандер» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Марка Дэйгнолта оступились в матче регулярного чемпионата с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:121). Таким образом, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации больше не осталось команд, которые не терпели поражений.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 22, Грант - 20, Шарп - 18, Камара - 16, Рит - 12, Клингэн - 7, Лиллард, Хендерсон, Тибулл, Ян, Рупер, Мюррэй, Уильямс, Сиссоко
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уиггинс - 27, Митчелл - 21, Джо - 14, Хартенштайн - 10, Уоллес - 5, Дженг - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дорт, Карлсон, Барнхайзер

Ещё одним клубом, у которого лишь одно поражение в нынешнем сезоне, является «Чикаго Буллз». Единственное поражение «Чикаго» потерпел 3 ноября в матче с «Нью-Йорк Никс» (116:128).

Ранее сообщалось, что лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА.

Материалы по теме
Фото
Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android