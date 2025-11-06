В этом сезоне НБА не осталось команд, которые шли без поражений

Команда НБА «Оклахома-Сити Тандер» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Марка Дэйгнолта оступились в матче регулярного чемпионата с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:121). Таким образом, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации больше не осталось команд, которые не терпели поражений.

Ещё одним клубом, у которого лишь одно поражение в нынешнем сезоне, является «Чикаго Буллз». Единственное поражение «Чикаго» потерпел 3 ноября в матче с «Нью-Йорк Никс» (116:128).

Ранее сообщалось, что лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА.

Материалы по теме Фото Шей Гилджес-Александер и Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: