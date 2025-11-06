В этом сезоне НБА не осталось команд, которые шли без поражений
Команда НБА «Оклахома-Сити Тандер» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Марка Дэйгнолта оступились в матче регулярного чемпионата с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:121). Таким образом, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации больше не осталось команд, которые не терпели поражений.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 22, Грант - 20, Шарп - 18, Камара - 16, Рит - 12, Клингэн - 7, Лиллард, Хендерсон, Тибулл, Ян, Рупер, Мюррэй, Уильямс, Сиссоко
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уиггинс - 27, Митчелл - 21, Джо - 14, Хартенштайн - 10, Уоллес - 5, Дженг - 4, Уильямс - 3, Янгблад, Дорт, Карлсон, Барнхайзер
Ещё одним клубом, у которого лишь одно поражение в нынешнем сезоне, является «Чикаго Буллз». Единственное поражение «Чикаго» потерпел 3 ноября в матче с «Нью-Йорк Никс» (116:128).
Ранее сообщалось, что лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший встретились после матча НБА.
Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:
