Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Илона Корстин оценила переход Алексея Шведа в УНИКС

Илона Корстин оценила переход Алексея Шведа в УНИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин поделилась подробностями о целях и особенностях нового внутрисезонного турнира — Winline Basket Cup.

Вчера, 5 ноября, в Санкт-Петербурге в рамках турнира состоялся матч между «Зенитом» и УНИКСом, который завершился победой гостей со счетом 91:72.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«В Кубке мы собрали лучшие по спортивной составляющей и маркетинговым достижениям российские команды, а также две зарубежные — «Мегу» и «Игокею». У нашего турнира международный статус, это было изначально одной из основных задач нового соревнования.

Лига совместно с клубами и партнёрами применяет опыт Матча всех звёзд и делает баскетбольные матчи ярким событием для болельщиков. Мы много работаем над улучшением ТВ картинки, улучшаем свет на аренах. Таким образом, баскетбольные матчи становятся более привлекательными и интересными для наших зрителей.

На матче «Зенит» — УНИКС в Санкт Петербурге благодаря выступлению современного артиста, судя по ликованию болельщиков от его выступления, нам удалось привлечь новую аудиторию. И хотя сегодня был рабочий день, не самое удобное время матча, а параллельно шёл футбол, зал был практически полный [5000 зрителей].

Если говорить о баскетбольной составляющей, у «Зенита» сейчас большие проблемы с составом из-за травм основных игроков. УНИКС на контрасте, находится сейчас в отличной форме, демонстрируя зрелую и качественную игру», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Напомним, в общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы.

Также Илона прокомментировала переход 36-летнего российского защитника Алексея Шведа в УНИКС:

«Алексей Швед — один из лучших игроков последних лет, поэтому его подписание всегда громкое событие. Опытный и грамотный тренер Перасович найдёт ему применение. Это обдуманный шаг руководства и тренерского штаба. Остаётся только пожелать Алекею удачи и побыстрее войти в игровой ритм», — сказала Корстин.

Материалы по теме
Алексей Швед теперь в УНИКСе. Что это значит?
Алексей Швед теперь в УНИКСе. Что это значит?

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android