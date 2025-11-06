Главный тренер сборной США замечен возле пылающего дома, принадлежащего, вероятно, ему

Главный тренер команды НБА «Майами Хит» и сборной США Эрик Споэльстра был замечен возле пылающего дома в тот момент, когда его тушили пожарные. Об этом сообщается на странице портала NBA Central в социальных сетях. К публикации было приложено видео.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее издание The Miami Herald сообщало, что в одном из домов престижного района Корал-Гейблс (Майами) вспыхнул крупный пожар. Считается, что дом принадлежит Споэльстре.

Также в СМИ отмечается, что пострадавших в результате пожара на данный момент нет. Огонь не распространился на другие жилые дома.

