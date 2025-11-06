Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной США замечен возле пылающего дома, принадлежащего, вероятно, ему

Главный тренер сборной США замечен возле пылающего дома, принадлежащего, вероятно, ему
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Майами Хит» и сборной США Эрик Споэльстра был замечен возле пылающего дома в тот момент, когда его тушили пожарные. Об этом сообщается на странице портала NBA Central в социальных сетях. К публикации было приложено видео.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее издание The Miami Herald сообщало, что в одном из домов престижного района Корал-Гейблс (Майами) вспыхнул крупный пожар. Считается, что дом принадлежит Споэльстре.

Также в СМИ отмечается, что пострадавших в результате пожара на данный момент нет. Огонь не распространился на другие жилые дома.

Материалы по теме
Фото
Дом главного тренера сборной США, вероятно, сгорел в Майами — The Miami Herald

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android