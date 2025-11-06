Дончич высказался о Вембаньяме после матча «Лейкерс» и «Сан-Антонио»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после очного матча их команд. Напомним, «озёрники» одержали победу со счётом 118:116.
НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 35, Эйтон - 22, Смарт - 17, Хатимура - 15, Хэйс - 9, Ларэвиа - 8, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Смит - 2, Тьеро, Клебер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Касл - 16, Сохан - 16, Васселл - 15, Шампани - 14, Барнс - 14, Джонсон - 12, Уотерс III - 6, Маклафлин, Брайант, Бийомбо, Гарсия
«Играть против таких ребят всегда здорово. Испытываю огромное уважение к Вемби», — сказал Дончич на пресс-конференции.
В матче с «Лейкерс» Вембаньяма стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 19 очков. Также на его счету восемь подборов и три передачи. В активе Дончича, ставшего самым результативным в составе «Лейкерс», 35 очков, девять подборов и 13 передач.
