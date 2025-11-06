Дончич высказался о Вембаньяме после матча «Лейкерс» и «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после очного матча их команд. Напомним, «озёрники» одержали победу со счётом 118:116.

«Играть против таких ребят всегда здорово. Испытываю огромное уважение к Вемби», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Лейкерс» Вембаньяма стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 19 очков. Также на его счету восемь подборов и три передачи. В активе Дончича, ставшего самым результативным в составе «Лейкерс», 35 очков, девять подборов и 13 передач.

