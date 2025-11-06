Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

The Athletic: НБА обсудила с Конгрессом США скандал со ставками, в деле – новые игроки

The Athletic: НБА обсудила с Конгрессом США скандал со ставками, в деле – новые игроки
Комментарии

Представители НБА обсудили с Конгрессом США текущее расследование относительно незаконных ставок, возможные изменения в правилах и партнёрство с букмекерскими компаниями. Как информирует The Athletic, встреча проходила на уровне сотрудников комитета Палаты представителей по энергетике и торговле без участия комиссионера НБА Адама Сильвера.

По данным источников, встреча длилась меньше часа и носила продуктивный и дружелюбный характер. Комитет интересовался действиями игроков и тренеров, упомянутых в недавних обвинениях, а также предыдущими случаями, мерами по ограничению раскрытия конфиденциальной информации и оценкой партнёрств с букмекерскими компаниями.

Федеральные обвинительные документы указывают, что тренер «Портленда» Чонси Биллапс участвовал в многолетней схеме с мошенничеством в покере, начиная с 2019 года, вне работы в НБА. Терри Розир из «Майами» обвиняется в намеренном пропуске игры в 2023 году, чтобы позволить соучастнику выиграть на ставках. Дэймон Джонс, бывший игрок, якобы передавал информацию о состоянии баскетболистов, включая Леброна Джеймса, тем, кто делает ставки.

В издании также отмечается, что в материалах следствия фигурируют двое неназванных игроков НБА: действующий и бывший, имена которых публично не раскрываются. Отмечается, что один из них был стартовым игроком «Орландо Мэджик» в 2023 году.

НБА уже уведомила команды о пересмотре правил раскрытия информации о травмах, чтобы минимизировать риски использования инсайдерской информации для ставок.

Параллельно сенатский комитет во главе с Тедом Крузом запросил письменный отчёт от НБА с ответами на вопросы о расследовании и оправдании Розира. Лига заявила, что не оправдывал» игрока, а лишь не смогла доказать нарушения правил НБА или федерального закона, поскольку не обладает полномочиями повестки суда.

Комментарии
