Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Лука Дончич установил исторический рекорд в НБА

Лука Дончич установил исторический рекорд в НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич продемонстрировал впечатляющий старт сезона НБА, установив новый рекорд в лиге.

В первых пяти матчах сезона суммарный вклад словенца в очки калифорнийской команды — его собственные очки, а также очки, заработанные через его передачи — 311 очков. Как информирует статистический сервис OptaSTATS в социальных сетях, это больше, чем у любого другого игрока за первые пять матчей сезона в истории НБА.

В пяти матчах нынешнего сезона североамериканской лиги Дончич в среднем набирает 40 очков, делает 11 подборов и отдаёт 9,2 передачи за игру.

