Главная Баскетбол Новости

Леброн приступил к контактным тренировкам, представлены свежие данные о травме игрока

Леброн приступил к контактным тренировкам, представлены свежие данные о травме игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приступил к контактным тренировкам и будет повторно обследован командным врачом калифорнийского клуба через одну—две недели. Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

40-летний форвард пропустил старт сезона из-за ишиаса. Следующий этап восстановления — полноценная командная тренировка, однако неизвестно, когда ветеран сможет присоединиться к основной группе. Начиная с 9 ноября, «Лейкерс» предстоит выездной тур на пять матчей, как отмечается, Джеймс вряд ли поедет с командой.

В последние недели Леброн занимался индивидуально. Главный тренер команды Джей Джей Редик ранее говорит, что в клубе не придерживаются конкретной даты возвращения спортсмена в строй, при этом выразил надежду, что Джеймс вернётся во второй или третьей неделе ноября.

