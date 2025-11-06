Авторитетный портал в США поставил оценку новичкам «Бруклина» с Егором Дёминым

Авторитетное издание Bleacher Report проанализировало выступления всех новичков НБА на старте нынешнего сезона. «Бруклин Нетс» получили оценку D (ниже среднего).

«Для «Бруклин Нетс» старт сезона сложился (предсказуемо) плохо: травмы ограничили участие многих новичков команды. Бен Сараф, выбранный под 26-м номером на драфте, стал единственным новичком, выходившим в стартовом составе (пять матчей). Он разделяет с партнёром по команде Егором Дёминым седьмое место среди новичков по среднему количеству передач за матч (2,7). На этом положительные моменты заканчиваются: оба разыгрывающих испытывают трудности с броском, особенно Сараф — с реализацией всего 23,1% с игры.

Дэнни Вульф только недавно дебютировал в сезоне после травмы лодыжки, появившись на площадке в «мусорные минуты» с «Миннесотой Тимбервулвз», а Нолан Траоре и Дрейк Пауэлл пока не оказали заметного влияния на игру команды», — говорится в материале издания.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА: