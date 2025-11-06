Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о шансах сыграть в NCAA, студенческая команда ответила

Аудио-версия:
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где с юмором поинтересовался, может ли он сыграть за университетскую команду «Маркетт Голден Иглз».

«Случайные мысли, пока сижу в гостиной… А у меня вообще есть право играть в колледже? Могу я сегодня выйти на матч за «Маркетт»? – написал двукратный MVP НБА.

Команда «Маркетт» отреагировала на пост с энтузиазмом, опубликовав отредактированное фото Янниса в форме университета. На деле же 30-летний игрок «Бакс» не может выступать за колледж, так как уже начал профессиональную карьеру в Греции и с 2013 года играет в НБА.

В этом сезоне Яннис демонстрирует впечатляющую статистику: он набирает в среднем 32,3 очка, 12,6 подборов и 6,3 передачи за матч при реализации 67,7% бросков с игры и 60% — трёхочковых.

Пост Янниса появился на фоне изменений в правилах NCAA, которые позволяют некоторым игрокам из G League возвращаться в колледж.

