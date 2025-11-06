«Фенербахче» нанёс АСВЕЛу третье поражение кряду в матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле, Турция, принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча закончилась со счётом 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19) в пользу хозяев площадки. Для АСВЕЛа это поражение стало третьим подряд на турнире.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Уэйд Болдуин. Он набрал 14 очков, сделал четыре подбора и отдал семь передач. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал форвард Армель Траоре, на счету которого 18 очков и пять подборов.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» проведёт матч с «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится 11 ноября в Турции, начало — в 22:00 мск. АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата в Милане, Италия, сыграет с «Олимпией». Матч состоится 12 ноября и начнётся в 22:30 мск.

