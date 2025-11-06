Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дубай — Хапоэль, результат матча 6 ноября 2025, счет 97:109, Евролига – 2025/2026

«Хапоэль» нанёс четвёртое подряд поражение дебютанту Евролиги «Дубаю»
Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого дебютант турнира «Дубай» принимал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). Встреча закончилась со счётом 109:97 (25:26, 22:22, 35:19, 27:30) в пользу гостевой команды. Для «Дубая» это поражение стало четвёртым кряду.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 21:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
97 : 109
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Кондич, Шанлы, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру

Самым результативным игроком матча стал форвард «Дубая» Дуэйн Бэйкон. На счету экс-игрока «Зенита» 36 очков, пять подборов и две передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал форвард Элайджа Брайант, на счету которого 25 очков, семь подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Дубай» примет «Црвену Звезды». Встреча состоится 11 ноября и начнётся в 19:00 мск. «Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с «Басконией». Матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:05 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
