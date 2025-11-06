«Хапоэль» нанёс четвёртое подряд поражение дебютанту Евролиги «Дубаю»

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого дебютант турнира «Дубай» принимал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). Встреча закончилась со счётом 109:97 (25:26, 22:22, 35:19, 27:30) в пользу гостевой команды. Для «Дубая» это поражение стало четвёртым кряду.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Дубая» Дуэйн Бэйкон. На счету экс-игрока «Зенита» 36 очков, пять подборов и две передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал форвард Элайджа Брайант, на счету которого 25 очков, семь подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Дубай» примет «Црвену Звезды». Встреча состоится 11 ноября и начнётся в 19:00 мск. «Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с «Басконией». Матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:05 мск.

