Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» высказался после первой победы клуба в этом сезоне НБА

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился эмоциями после первой победы команды в нынешнем сезоне НБА. Подопечные Фернандеса обыграли «Индиану Пэйсерс» в гостях со счётом 112:103.

НБА — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Шиппард - 18, Хафф - 16, Несмит - 15, Джексон - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уокер - 6, Брэдли - 4, Питер - 3, Мартин - 2, Маккланг, Деннис
Бруклин Нетс: Портер - 32, Клэкстон - 18, Клауни - 17, Мартин - 16, Мэнн - 15, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс - 3, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Томас

«Думаю, это была командная работа. Очень горжусь всей группой и тем, что мы вместе добились этой победы. Действительно рад за команду. Такие победы дают энергию, помогают вернуться и стать на 1% лучше к следующей игре. В последних матчах мы выглядели как конкурентоспособная команда. С этого и начинается путь к победам», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Следующую встречу «Бруклин» проведёт дома с «Детройт Пистонс» в рамках Кубка НБА. Матч состоится 8 ноября и начнётся в 3:30 мск.

Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!
Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке:

Новости. Баскетбол
