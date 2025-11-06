Главный тренер «Бруклина» высказался после первой победы клуба в этом сезоне НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился эмоциями после первой победы команды в нынешнем сезоне НБА. Подопечные Фернандеса обыграли «Индиану Пэйсерс» в гостях со счётом 112:103.

«Думаю, это была командная работа. Очень горжусь всей группой и тем, что мы вместе добились этой победы. Действительно рад за команду. Такие победы дают энергию, помогают вернуться и стать на 1% лучше к следующей игре. В последних матчах мы выглядели как конкурентоспособная команда. С этого и начинается путь к победам», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Следующую встречу «Бруклин» проведёт дома с «Детройт Пистонс» в рамках Кубка НБА. Матч состоится 8 ноября и начнётся в 3:30 мск.

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: