Главная Баскетбол Новости

Появилось видео сгоревшего дома главного тренера «Майами» и сборной США Споэльстры

Комментарии

Известный журналист Энди Слэйтер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. На кадрах – сгоревший дом. Слэйтер заявил, что он принадлежит главному тренеру клуба НБА «Майами Хит» и сборной США Эрику Споэльстре.

Появилось видео сгоревшего дома Эрика Споэльстры:

Дом располагается в Майами. Ранее сообщалось, что пожар в нём начался около 4:30 утра по местному времени. Борьба с огнём длилась более четырёх часов. В ликвидации участвовали почти 30 пожарных расчётов. К настоящему моменту информация о пострадавших отсутствует. Огонь не распространился на другие жилые дома.

