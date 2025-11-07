«Баскония» одержала третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Виртус»

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Баскония» встречалась с «Виртусом». Игра закончилась со счётом 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19) в пользу хозяев паркета. Для испанского клуба это победа стала третьей подряд в Евролиге.

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал защитник Тимоте Луваву-Кабарро. Он набрал 16 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу. У «Виртуса» лучшую результативность показал форвард Салиу Ньянг, на счету которого 18 очков, 12 подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» дома сыграет с «Хапоэлем» из Тель-Авива (Израиль). Матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:05 мск. «Виртус» 11 ноября примет турецкий «Анадолу Эфес». Игра начнётся в 22:30 мск.

