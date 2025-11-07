Скидки
Париж Баскетбол — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Баскония — Виртус, результат матча 6 ноября 2025, счет 87:76, Евролига – 2025/2026

«Баскония» одержала третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Виртус»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Баскония» встречалась с «Виртусом». Игра закончилась со счётом 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19) в пользу хозяев паркета. Для испанского клуба это победа стала третьей подряд в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
87 : 76
Виртус
Болонья, Италия
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Храбар
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф

Самым результативным игроком в составе «Басконии» стал защитник Тимоте Луваву-Кабарро. Он набрал 16 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу. У «Виртуса» лучшую результативность показал форвард Салиу Ньянг, на счету которого 18 очков, 12 подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» дома сыграет с «Хапоэлем» из Тель-Авива (Израиль). Матч состоится 11 ноября и начнётся в 22:05 мск. «Виртус» 11 ноября примет турецкий «Анадолу Эфес». Игра начнётся в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

