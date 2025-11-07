Скидки
Главная Баскетбол Новости

Маккаби — Монако, результат матча 6 ноября 2025, счет 107:112, Евролига – 2025/2026

БК «Монако» вырвал победу в матче Евролиги с «Маккаби», у экс-игрока ЦСКА Джеймса 34 очка
Комментарии

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) встречался с «Монако». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 112:107 (22:26, 24:23, 25:27, 25:20, 16:11 ОТ) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
107 : 112
ОТ
Монако
Монако, Монако
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс. На счету американского разыгрывающего 34 очка, шесть подборов и семь передач. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал защитник Лонни Уокер, на счету которого 19 очков, три подбора и четрыре передачи.

В следующем туре «Маккаби» на выезде сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 11 ноября и начнётся в 22:00 мск. «Монако» 11 ноября сыграет «Партизаном». Матч пройдёт в Сербии и начнётся в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
