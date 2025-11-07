Скидки
Париж — Бавария, результат матча 6 ноября 2025, счет 82:86, Евролига – 2025/2026

«Бавария» на выезде вырвала победу в матче Евролиги с «Парижем»
Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 86:82 (22:19, 31:23, 11:26, 22:14) в пользу немецкой команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
82 : 86
Бавария
Мюнхен, Германия
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Хоммс, Уиллис
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак, Болдуин

Самым результативным в составе «Баварии» стал форвард Ксэвьер Ратэн-Мэйс, в чьём активе 16 очков, два подбора и две передачи. У «Парижа» лучшую результативность показал защитник Джастин Робинсон, на счету которого 22 очка, три подбора и пять передач.

В следующем туре «Париж» примет греческий «Панатинаикос». Встреча состоится 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» 12 ноября сыграет дома с «Барселоной». Начало матча запланировано на 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
