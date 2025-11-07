Результаты матчей Евролиги 6 ноября, турнирная таблица

В четверг, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами игрового дня и текущим распределением мест в турнирной таблице.
Евролига. Результаты матчей 6 ноября:
«Фенербахче» – АСВЕЛ – 81:67;
«Дубай» – «Хапоэль» Тель-Авив – 97:109;
«Баскония» – «Виртус» – 87:76;
«Маккаби» Тель-Авив – «Монако» – 107:112 ОТ;
«Париж» – «Бавария» – 82:86.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Црвена Звезда», в активе которой семь побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — семь побед и два поражения. Топ-3 с показателем шесть побед и два поражения замыкает «Жальгирис».
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:
