Результаты матчей Евролиги 6 ноября, турнирная таблица

Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 6 ноября, календарь, таблица

Комментарии

В четверг, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами игрового дня и текущим распределением мест в турнирной таблице.

Евролига. Результаты матчей 6 ноября:

«Фенербахче» – АСВЕЛ – 81:67;
«Дубай» – «Хапоэль» Тель-Авив – 97:109;
«Баскония» – «Виртус» – 87:76;
«Маккаби» Тель-Авив – «Монако» – 107:112 ОТ;
«Париж» – «Бавария» – 82:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 67
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Ажинса, Масса, Нгуама, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 21:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
97 : 109
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Кондич, Шанлы, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
87 : 76
Виртус
Болонья, Италия
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Храбар
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
107 : 112
ОТ
Монако
Монако, Монако
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
82 : 86
Бавария
Мюнхен, Германия
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Хоммс, Уиллис
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак, Болдуин

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Црвена Звезда», в активе которой семь побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — семь побед и два поражения. Топ-3 с показателем шесть побед и два поражения замыкает «Жальгирис».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
