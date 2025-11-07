Скидки
Президент УНИКСа объяснил уверенную победу команды в матче с «Зенитом» на выезде

Президент УНИКСа объяснил уверенную победу команды в матче с «Зенитом» на выезде
Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал гостевую победу, одержанную в матче с петербургским «Зенитом» в рамках внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup. Казанский клуб одолел соперников со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«В начале матча нам пришлось трудно, а потом игра пошла. Но что у нас, что у них, к сожалению, немало травмированных. Непростая ситуация. Они, правда, подписали сейчас игрока, который сегодня не принимал участия в матче. Мы же подписали Шведа, который в этом матче тоже не играл.

Мы же сегодня выиграли благодаря большому усердию и старанию в игре. Все ребята — молодцы, все старались. Очень важно, что победили на чужой площадке сегодня. А так уверенно выиграли за счёт того, что хотим выиграть кубок, этот новый трофей. Есть у нас такое желание. Настрой был очень хороший. Но вся борьба ещё впереди», — приводит слова Богачёв «Матч ТВ».

