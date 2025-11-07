Алексей Швед — о переходе в УНИКС: руководство клуба очень довольно, что подписало меня

Бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России Алексей Швед высказался о переходе в казанский УНИКС. Стороны заключили соглашение на два месяца. О контракте было объявлено 4 ноября.

«В зале провёл много времени, поэтому я в отличной форме. Нужно немного поиграть пять на пять — и буду готов помогать команде. Я общался с руководством: они очень довольны, что подписали меня.

Я тоже доволен, что попал в УНИКС — отличная команда, хороший подбор игроков, сильный тренер. Постараюсь показать максимальный результат и помочь команде», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

