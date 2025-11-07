Скидки
Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на переход Алексея Шведа в УНИКС

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о переходе экс-игрока команды Алексея Шведа в УНИКС. Напомним, разыгрывающий и казанский клуб заключили соглашение на два месяца. О контракте было объявлено 4 ноября.

«Подписание такого статусного и опытного игрока наверняка усилит УНИКС и добавит интереса к чемпионату Единой лиги. Свои игровые минуты в новой команде Алексей наверняка найдёт и будет полезен, игра УНИКСа станет ещё более разнообразной», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Алексей выступал за петербургский «Зенит». ЦСКА Швед представлял с 2005 по 2012 год и с 2021 по 2023 год.

