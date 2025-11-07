Авторитетный портал в США оценил перспективы Егора Дёмина в «Бруклине»

Известное американское издание Bleacher Report поделилось мнением о перспективах российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в команде.

«Дёмин по-прежнему имеет наилучшие шансы [среди новичков команды] стать реальным фундаментом «Нетс» в будущем, хотя для всех новичков начало сезона оказалось сложным», — говорится в материале издания.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 5,3 очка, совершал три подбора и отдавал 2,6 передачи. В настоящий момент российскому спортсмену 19 лет.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: