53 очка Грина и Букера принесли «Финиксу» победу над «Клипперс», у Зубаца дабл-дабл

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:102.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 29 очков при трёх подборах и трёх передачах, на счету его одноклубника Девина Букера 24 очка, шесть подборов и семь результативных передач.

У «Клипперс» лучшим стал оформивший дабл-дабл хорватский центровой Ивица Зубац — в его активе 23 очка и 11 подборов, а также две результативные передачи.