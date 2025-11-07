53 очка Грина и Букера принесли «Финиксу» победу над «Клипперс», у Зубаца дабл-дабл
Поделиться
В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:102.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Грин - 29, Букер - 24, Аллен - 18, О'Нил - 17, Уильямс - 13, Данн - 10, Ричардс - 3, Гиллеспи - 1, Малуач, Игодаро, Флеминг, Хэйс, Гудвин
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 23, Кристи - 17, Коллинс - 13, Богданович - 12, Джонс - 10, Данн - 9, Лопес - 6, Бил - 5, Нидерхаузер - 4, Пол - 2, Телфорт - 1, Браун, Батюм
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 29 очков при трёх подборах и трёх передачах, на счету его одноклубника Девина Букера 24 очка, шесть подборов и семь результативных передач.
У «Клипперс» лучшим стал оформивший дабл-дабл хорватский центровой Ивица Зубац — в его активе 23 очка и 11 подборов, а также две результативные передачи.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
07:40
-
07:27
-
06:45
-
05:35
-
04:30
-
03:30
-
01:27
-
01:17
-
01:14
-
00:23
- 6 ноября 2025
-
23:55
-
23:42
-
22:59
-
22:40
-
22:25
-
21:46
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
19:48
-
19:34
-
19:08
-
18:51
-
18:11
-
17:44
-
17:17
-
16:55
-
16:50
-
16:15
-
15:34
-
15:13
-
14:47
-
14:38
-
13:53
-
13:20