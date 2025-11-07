Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 7 ноября 2025, счет 115:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

53 очка Грина и Букера принесли «Финиксу» победу над «Клипперс», у Зубаца дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:102.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Грин - 29, Букер - 24, Аллен - 18, О'Нил - 17, Уильямс - 13, Данн - 10, Ричардс - 3, Гиллеспи - 1, Малуач, Игодаро, Флеминг, Хэйс, Гудвин
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 23, Кристи - 17, Коллинс - 13, Богданович - 12, Джонс - 10, Данн - 9, Лопес - 6, Бил - 5, Нидерхаузер - 4, Пол - 2, Телфорт - 1, Браун, Батюм

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 29 очков при трёх подборах и трёх передачах, на счету его одноклубника Девина Букера 24 очка, шесть подборов и семь результативных передач.

У «Клипперс» лучшим стал оформивший дабл-дабл хорватский центровой Ивица Зубац — в его активе 23 очка и 11 подборов, а также две результативные передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android