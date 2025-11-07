В ночь с 6 на 7 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 ноября:

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:102.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Финикса» Джейлен Грин, набравший 29 очков при трёх подборах и трёх передачах. В топ-3 вошли также Девин Букер («Финикс», 24 очка) и Ивица Зубац («Клипперс», 23 очка).

