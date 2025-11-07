Скидки
Жальгирис Каунас — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 7 ноября

Расписание матчей Единой лиги на 7 ноября
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

17:30. «Бетсити Парма» — «Уралмаш».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого восемь побед и одно поражение. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с семью победами и одним поражением. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на переход Алексея Шведа в УНИКС.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на переход Алексея Шведа в УНИКС
Неожиданный уход одного из лидеров и море поражений. Что происходит с «Пари НН»?
Неожиданный уход одного из лидеров и море поражений. Что происходит с «Пари НН»?

