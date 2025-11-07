Расписание матчей Единой лиги на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

17:30. «Бетсити Парма» — «Уралмаш».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого восемь побед и одно поражение. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с семью победами и одним поражением. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на переход Алексея Шведа в УНИКС.

Материалы по теме Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на переход Алексея Шведа в УНИКС

Главные новости дня: