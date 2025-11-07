Егор Дёмин назвал самых известных людей в списке контактов в телефоне, это игроки НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу самых известных людей в списке контактов в его телефоне.

«Самые известные люди? Джейлен Браун и Андре Игуодала», — сказал Дёмин в интервью пресс-службе «Бруклина».

Браун с начала карьеры в НБА представляет «Бостон Селтикс». В сезоне-2023/2024 стал чемпионом лиги. Игуодала завершил карьеру в 2023 году, является четырёхкратным чемпионом НБА.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 5,3 очка, совершал три подбора и отдавал 2,6 передачи. В данный момент российскому спортсмену 19 лет.

Главные новости дня: