Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Представлены данные, где «Бруклин» с Дёминым на паркете становится лучше, а где — хуже

Комментарии

Представлена статистика российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и влияние спортсмена на команду. Данные были представлены в одном из фан-аккаунтов «Бруклина» в социальных сетях.

В семи матчах НБА Дёмин совершает 2,5 перехвата и ставит 0,7 блок-шота на 100 владений (85-й и 70-й перцентиль соответственно). При этом 86% всех его бросков приходятся на трёхочковые. С Егором на площадке «Бруклин» защищается на 4,7 очка лучше, однако в атаке играет на 11 очков хуже (на 100 владений).

В настоящий момент Дёмину 19 лет.

Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!
Главные спортивные новости дня:

