В пятницу, 7 ноября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 7 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Олимпия»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Валенсия»;

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Партизан»;

22:30 мск — «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Црвена Звезда», в активе которой семь побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — семь побед и два поражения. Топ-3 с шестью победами и двумя поражениями замыкает «Жальгирис».

