Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 7 ноября

Евролига: расписание матчей на 7 ноября
В пятницу, 7 ноября, в баскетбольной Евролиге состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 7 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Олимпия»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Валенсия»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Партизан»;
22:30 мск — «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Црвена Звезда», в активе которой семь побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — семь побед и два поражения. Топ-3 с шестью победами и двумя поражениями замыкает «Жальгирис».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Результаты матчей Евролиги 6 ноября, турнирная таблица

Главные новости дня:

