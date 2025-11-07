Центровой «Юты» перенесёт операцию и не вернётся в строй до конца сезона

Центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер перенесёт операцию на левом плече для восстановления разрыва суставной губы. Об этом информирует пресс-служба команды.

Операцию проведёт доктор Нил Эл-Аттрач в Лос-Анджелесе 6 ноября. После процедуры Кесслер пропустит остаток сезона-2025/2026.

Кесслер сыграл в нынешнем сезоне пять матчей (все в стартовом составе), набирая в среднем 14,4 очка с 70,3% реализации бросков с игры, делая 10,8 подбора, три результативные передачи и 1,8 блок-шота за 30,8 минуты на площадке. В настоящий момент Уокеру 24 года.

«Юта» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе три победы при пяти поражениях.

