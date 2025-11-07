Эксперт в США раскритиковал «Бруклин», упомянув россиянина Егора Дёмина

Американский эксперт и аналитик Зак Лоу выразил непонимание тем, как действует «Бруклин Нетс» на старте нынешнего сезона НБА.

«Вызывает тревогу одновременно желание танковать и при этом даже не давать шанс играть молодым баскетболистам, своим новичкам. Они даже не пытаются выигрывать — и при этом не могут выпускать новичков. Жорди Фернандес [главный тренер] им говорит: «Вы ещё не готовы выйти на площадку». Дёмину дают мяч, чтобы он пасовал, а не бросал», — сказал Лоу на каналеThe Zach Lowe Show в YouTube.

В настоящий момент «Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе одну победу при семи поражениях.

Главные новости дня: