Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА представил актуальную информацию по Ершову, оказавшемуся в реанимации после избиения

ЦСКА представил актуальную информацию по Ершову, оказавшемуся в реанимации после избиения
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА поделилась свежей информацией относительно 18-летнего баскетболиста юниорской команды Владимира Ершова. Ранее сообщалось, что спортсмен находится в реанимации и пребывает в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе. По данным пресс-службы, игрок переведён из реанимации. Врачи дают положительный прогноз.

«У нас хорошие новости! Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведён из реанимации в отделение нейрохирургии, чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращение к тренировкам хорошие. Здоровья, Володя!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Материалы по теме
В ЦСКА представили информацию об игроке молодёжки после избиения. Он в реанимации

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android