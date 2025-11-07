ЦСКА представил актуальную информацию по Ершову, оказавшемуся в реанимации после избиения

Пресс-служба московского ЦСКА поделилась свежей информацией относительно 18-летнего баскетболиста юниорской команды Владимира Ершова. Ранее сообщалось, что спортсмен находится в реанимации и пребывает в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе. По данным пресс-службы, игрок переведён из реанимации. Врачи дают положительный прогноз.

«У нас хорошие новости! Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведён из реанимации в отделение нейрохирургии, чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить. По словам врачей, кризис миновал, динамика положительная, прогнозы на выздоровление и возвращение к тренировкам хорошие. Здоровья, Володя!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Материалы по теме В ЦСКА представили информацию об игроке молодёжки после избиения. Он в реанимации

Главные новости дня: