Назван игрок НБА, в матчах с командами которого Вембаньяма ни разу не побеждал

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма на данный момент не одержал ни одной победы в матчах с командами словенского разыгрывающего Луки Дончича, когда тот на паркете. Спортсмены в НБА встречались пять раз, и во всех этих играх победы одерживали клубы Дончича.
По данным статистического сервиса StatMuse, в этих пяти встречах Вембаньяма в среднем набирал 17 очков, делал восемь подборов, две результативные передачи и два блок-шота. Дончич демонстрировал следующие статистические показатели: 28 очков, 10 подборов, 11 передач и 2 перехвата за игру.
До перехода в «Лейкерс» Лука выступал за «Даллас Маверикс».
Ранее Дончич высказался о Вембаньяме после матча «Лейкерс» и «Сан-Антонио».