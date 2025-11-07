Игрок НБА Егор Дёмин отреагировал на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ

Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на 900-й гол своего соотечественника нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейный гол именитый спортсмен забил во втором периоде матча с клубом «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

«Легенда», – говорится в подписи к фото, репост которой сделал Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Ранее Овечкина с 900-й шайбой поздравил нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин.

