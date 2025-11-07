Игрок НБА Егор Дёмин отреагировал на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ
Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на 900-й гол своего соотечественника нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейный гол именитый спортсмен забил во втором периоде матча с клубом «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«Легенда», – говорится в подписи к фото, репост которой сделал Дёмин на своей странице в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Ранее Овечкина с 900-й шайбой поздравил нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин.
Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ:
