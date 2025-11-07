Мартюк: когда проходишь ЦСКА, все радуются, как будто выиграли финал чемпионата

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк вспомнил о сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ, когда он выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань». Команда тогда победила ЦСКА в полуфинальной серии (4-3), а в финале уступила казанскому УНИКСу (1-4).

— Серебряные медали в Суперкубке и Лиге ВТБ в 2023 году с «Локомотивом-Кубань». Какие уроки вы извлекли из того сезона?

— Это был хороший урок. Когда ты проходишь такого соперника, как ЦСКА, и все радуются, как будто выиграли финал чемпионата, а по факту впереди ещё как минимум четыре игры. Я тогда понимал, что пока что рано радоваться и всё самое важное только впереди. И как раз это, мне кажется, необходимо доносить до всех спортсменов, что надо играть до конца. Как раз в тот момент это меня научило, что нельзя останавливаться на первом успехе.

А насчёт финала Суперкубка… Мы проиграли «Зениту» и сильно расстроились в тот момент, хотя мы очень хорошо играли в тот период. Но из того матча, честно, почти ничего не помню, кроме одного блок-шота, – приводит слова Мартюка SportandBets.

