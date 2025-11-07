Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россияне увеличили время и результативность в Единой лиге, источник показал статистику

Игровое время российских баскетболистов в Единой лиге ВТБ увеличилось по итогам данных первого месяца нынешнего сезона. Кроме того, повысилась результативность российских игроков. Статистическими сведениями поделился телеграм-канал «Два кольца».

Отмечается, что на старте сезона больше половины очков в Единой лиге набирают россияне, чего ранее не было. Самый весомый прогресс показал «Зенит»: +25,8%.

Предлагаем ознакомиться со статистикой российских игроков, которую приводит источник.

Сезон-2025/2026, очки — 55,4% (3909 из 7051):

МБА-МАИ — 100% (658/658);

«Самара» — 100% (654/654);

«Пари Нижний Новгород» — 71,5% (343/480);

«Зенит» — 57,4% (401/699);

«Локомотив-Кубань» — 48,6% (317/652);

«Енисей» — 48,1% (277/576);

«Автодор» — 47,4% (278/586);

ЦСКА — 42,7% (306/716);

«Уралмаш» — 39,8% (253/635);

«Бетсити Парма» — 33,9% (237/699);

УНИКС — 26,6% (185/696).

Сезон-2024/2025 — 47,2% (21447 из 45435):

МБА-МАИ — 100% (3481/3481);

«Самара» — 81,3% (2553/3115);

«Енисей» — 76,5% (2592/3387);

«Пари Нижний Новгород» — 58,7% (2196/3743);

«Бетсити Парма» — 49,1% (1883/3836);

«Локомотив-Кубань» — 43,5% (2265/5210);

«Зенит» — 31,6% (1668/5276);

«Уралмаш» — 29,9% (1127/3775);

УНИКС — 27,7% (1334/4822);

ЦСКА — 26,9% (1392/5184);

«Автодор» — 26,5% (956/3606).

Впервые в истории во всех командах турнира россияне проводят хотя бы 40% от общего количества игрового времени.

Сезон-2025/2026, игровые минуты — 63% (11121 из 17650):

«Самара — 100% (1800/1800);

МБА-МАИ — 100% (1600/1600);

«Пари Нижний Новгород» — 69,2% (969/1400);

«Зенит» — 67,9% (1087/1600);

«Автодор» — 58,1% (929/1600);

«Енисей» — 57,2% (930/1625);

«Локомотив-Кубань» — 51,9% (831/1600);

ЦСКА — 50,6% (809/1600);

«Уралмаш» — 48,1% (782/1625);

«Бетсити-Парма» — 44,4% (710/1600);

УНИКС — 42,1% (674/1600).

Сезон-2024/2025 — 56,9% (63756 из 112025):

МБА-МАИ — 100% (9275/9275);

«Самара» — 85% (7476/8800);

«Енисей» — 78,5% (7084/9025);

«Пари Нижний Новгород» — 67,2% (6484/9650);

«Бетсити Парма» — 58,9% (5790/9825);

«Локомотив-Кубань» — 50,9% (6044/11875);

«Уралмаш» — 42,9% (4142/9650);

УНИКС — 42,1% (4651/11050);

«Зенит» — 41,3% (4991/12075);

ЦСКА — 38,5% (4389/11400);

«Автодор» — 36,5% (3430/9400).

