Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Представлен список игроков «Бруклина», которые могут пропустить матч с «Детройтом»

Представлен список игроков «Бруклина», которые могут пропустить матч с «Детройтом»
Портал NetsDaily, освещающий события вокруг клуба НБА «Бруклин Нетс», представил данные об игроках команды, которые, как ожидается, пропустят предстоящий матч с «Детройт Пистонс» в рамках Кубка НБА.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Список игроков «Бруклина», которые, как ожидается, пропустят матч с «Детройтом:

Дрейк Пауэлл — сомнительно (растяжение правой лодыжки);
Кэмерон Томас — не сыграет (напряжение в левом подколенном сухожилии);
Нолан Траоре — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Бен Сараф — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Дэнни Вульф — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Хейвуд Хайсмит — не сыграет (операция на правом колене).

Вот и первая победа Егора Дёмина в НБА!
