Представлен список игроков «Бруклина», которые могут пропустить матч с «Детройтом»

Портал NetsDaily, освещающий события вокруг клуба НБА «Бруклин Нетс», представил данные об игроках команды, которые, как ожидается, пропустят предстоящий матч с «Детройт Пистонс» в рамках Кубка НБА.
Список игроков «Бруклина», которые, как ожидается, пропустят матч с «Детройтом:
Дрейк Пауэлл — сомнительно (растяжение правой лодыжки);
Кэмерон Томас — не сыграет (напряжение в левом подколенном сухожилии);
Нолан Траоре — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Бен Сараф — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Дэнни Вульф — не сыграет (отправлен в G-лигу);
Хейвуд Хайсмит — не сыграет (операция на правом колене).
