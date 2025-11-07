Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Представлен список игроков «Бруклина», которые могут пропустить матч с «Детройтом»

Портал NetsDaily, освещающий события вокруг клуба НБА «Бруклин Нетс», представил данные об игроках команды, которые, как ожидается, пропустят предстоящий матч с «Детройт Пистонс» в рамках Кубка НБА.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Список игроков «Бруклина», которые, как ожидается, пропустят матч с «Детройтом:

Дрейк Пауэлл — сомнительно (растяжение правой лодыжки);

Кэмерон Томас — не сыграет (напряжение в левом подколенном сухожилии);

Нолан Траоре — не сыграет (отправлен в G-лигу);

Бен Сараф — не сыграет (отправлен в G-лигу);

Дэнни Вульф — не сыграет (отправлен в G-лигу);

Хейвуд Хайсмит — не сыграет (операция на правом колене).

