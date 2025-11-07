Игрок «Зенита» Андрей Мартюк высказался о возможном переходе в клуб НБА

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

— Смотрите ли вы в сторону НБА?

— Обязательно. Я работаю только для того, чтобы становиться лучше. И конечно, желание играть как можно больше на высшем уровне всегда есть. Это всегда очень сильно вдохновляет. Приятно почувствовать уровень команд Евролиги, с некоторыми из которых мы играли на сборах и в Суперкубке ВТБ.

— Есть ли у вас какие-то ориентиры среди своих коллег по амплуа в Европе и в НБА?

— Мне нравится определённый пул игроков. Йокич, Шенгюн, которые обладают видением площадки и высоким уровнем баскетбольного IQ, но я хочу ориентироваться больше на себя. Я понимаю моменты, которые могу улучшить, и работаю над этим, – приводит слова Мартюка SportandBets.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мартюк принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 10,9 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 0,1 передачи.

Российские баскетболисты за рубежом: