Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк высказался о возможном переходе в клуб НБА

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк высказался о возможном переходе в клуб НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

— Смотрите ли вы в сторону НБА?
— Обязательно. Я работаю только для того, чтобы становиться лучше. И конечно, желание играть как можно больше на высшем уровне всегда есть. Это всегда очень сильно вдохновляет. Приятно почувствовать уровень команд Евролиги, с некоторыми из которых мы играли на сборах и в Суперкубке ВТБ.

— Есть ли у вас какие-то ориентиры среди своих коллег по амплуа в Европе и в НБА?
— Мне нравится определённый пул игроков. Йокич, Шенгюн, которые обладают видением площадки и высоким уровнем баскетбольного IQ, но я хочу ориентироваться больше на себя. Я понимаю моменты, которые могу улучшить, и работаю над этим, – приводит слова Мартюка SportandBets.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Мартюк принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 10,9 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 0,1 передачи.

Материалы по теме
Мартюк: когда проходишь ЦСКА, все радуются, как будто выиграли финал чемпионата

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android