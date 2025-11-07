Фигуранты скандала со ставками в НБА могут «сдать крупных игроков» для смягчения наказания

Расследование ФБР по делу о незаконных ставках и подпольных покерных играх с участием мафии может затронуть новых звёздных игроков НБА. Как информирует Daily Mail со ссылкой на федеральных экспертов, часть обвиняемых может пойти на сотрудничество с прокуратурой, чтобы смягчить возможное наказание.

Так, бывший федеральный прокурор Майкл Волков заявил, что часть из 34 фигурантов громкого дела может «сдать крупных игроков», чтобы избежать тюрьмы. Аналогичного мнения придерживается экс-прокурор Крейн Померанц.

В октябре по делу были арестованы главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и экс-игрок НБА Дэймон Джонс. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в подпольных азартных схемах, связанных с мафиозными структурами.

По данным Daily Mail, следствие не завершено: новые признания могут привести к обвинениям против других баскетболистов и сотрудников казино, через которые проходили незаконные операции.

