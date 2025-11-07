В РФБ прокомментировали переход Алексея Шведа в УНИКС

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок поделился мнением о переходе разыгрывающего Алексея Шведа в УНИКС. Напомним, 36-летний спортсмен и казанский клуб заключили соглашение на два месяца. О контракте было объявлено 4 ноября.

«Думаю, сейчас Алексей и УНИКС два месяца будут присматриваться друг к другу. Если они поймут, что подходят друг другу, то Алексей продлит контракт до конца сезона. Если, допустим, нет, то тогда он будет, вероятно, рассматривать другие варианты, в том числе и Китай.

Конечно, мы хотим, чтобы лучшие российские игроки, а Алексей точно является одним из лучших, оставались в России, и чтобы мы имели возможность наблюдать за ними, приходить на матчи, и чтобы молодые ребята перенимали на площадке их опыт», — приводит слова Дячка «РИА Новости Спорт».

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: