Экс-игрок «Лейкерс» предотвратил ограбление, сделав несколько выстрелов ― источник

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд избежал ограбления, сделав несколько выстрелов в пол, чтобы отпугнуть злоумышленников. Об этом информирует Fadeaway World со ссылкой на NBC Los Angeles.

Сообщается, что воры проникли в дом баскетболиста в Шерман-Оукс, Лос-Анджелес (США). Инцидент произошёл около 13:00 по местному времени. Трое мужчин взломали заднюю дверь, чтобы проникнуть внутрь. По данным источников, Вуд стрелял только в землю и не целился в преступников.

30-летний центровой выступал за «Лейкерс» с 2023 по 2025 год и в настоящий момент является свободным агентом.

