Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 8 ноября, в Саратове. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор Саратов
ЦСКА Москва

«Безусловно, сейчас ЦСКА — самый тяжёлый соперник. Сильные стороны армейцев всем известны. Столичный клуб является чемпионом Лиги ВТБ предыдущих двух лет и показывает превосходные результаты в последние недели.

Москвичи вернулись к своему ритму и демонстрируют отличный организованный баскетбол под руководством высококлассного тренера. В ЦСКА собраны атлетичные и грамотные исполнители, обладающие высоким баскетбольным интеллектом. Ещё одно преимущество армейцев — им удалось сохранить прошлогодний состав практически без изменений. Они сыгранны и прекрасно знают друг друга, представляя собой грозную силу.

Нам крайне важно действовать хладнокровно, без суеты и сделать определённый шаг вперёд по сравнению с последним матчем. Рассчитываем сыграть с максимальной самоотдачей и энергией. Надеюсь, мы на правильном пути — набираем форму и функционально прибавляем после всех наших травм. Постараемся показать хорошую игру и использовать любой шанс, если он нам представится», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

«Автодор» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе две победы при шести поражениях. ЦСКА – лидер чемпионата. На счету армейцев восемь побед и одно поражение.

