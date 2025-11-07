Скидки
Гомельский объяснил неудачный старт «Бруклина», оценив также перспективы Дёмина в клубе

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил неудачный старт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» в начале сезона-2025/2026 лиги.

«Бруклин» не играет в защите. Дёмин может в этой команде получать достойное игровое время, но не научится побеждать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

К настоящему моменту «Бруклин» победил лишь один раз и уступил в семи очных встречах. Новичок команды, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, россиянин Егор Дёмин принял участие в семи матчах, в среднем набирая 5,3 очка, делая 3,0 подбора, а также отдавая 2,6 передачи.

