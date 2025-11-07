«Получается как получается». Мартюк рассказал о причинах поражений «Зенита»

Российский центровой «Зенита» Андрей Мартюк высказался о неудачных результатах команды.

«Изначально команда была одна. Каждый раз, каждую неделю команда меняется, у нас кто-то получает травмы, и из-за этого приходится перестраиваться и находить общий язык друг с другом. Притираться, как говорится. Получается, что получается. Уверен на 100%, что эти поражения делают нас сильнее. Есть очень много моментов, в которых мы должны работать и работать», — сказал Мартюк в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, ранее казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16) в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — WINLINE Basket Cup.