Владимир Гомельский прокомментировал подписание Алексея Шведа в УНИКС

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал переход 36-летнего российского разыгрывающего защитника Алексея Шведа в казанский УНИКС, а также подписание «Зенитом» контракта с 25-летним хорватским центровым Лукой Шаманичем.

«Швед даст УНИКСу определённую глубину ротации. То же и с Шаманичем. «Зениту» необходим ещё один большой», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Алексей заключил с казанской командой соглашение, рассчитанное на два месяца. Лука, в свою очередь, будет выступать в составе сине-бело-голубых до конца сезона-2025/2026 Единой лиги.