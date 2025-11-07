Клуб Евролиги почти месяц будет играть на выезде из-за ЧЕ по водному поло

Немецкая «Бавария» проведёт беспрецедентную серию выездных матчей в Евролиге и национальном чемпионате. Причиной этого стал чемпионат Европы по водному поло, который пройдёт в Белграде в середине января.

Из-за этого сербский «Партизан» был вынужден перенести несколько домашних матчей, включая игру с «Баварией», назначенную на 20 января.

Свою домашнюю встречу «Партизан» проведёт 4 декабря.

Кроме того, «Бавария» и на внутренней арене проведёт в это время серию выездных матчей. Таким образом, после домашней встречи с «Барселоной» в Евролиге в следующий раз мюнхенцы сыграют на домашней арене только 7 декабря в чемпионате Германии с «Миттельдойчером». Между этими встречами «Бавария» шесть встреч подряд проведёт на выезде.

После матчей с «Миттельдойчером» 7 декабря «Баварии» предстоит провести ещё пять встреч на выезде — они вернутся на домашнюю арену только 23 декабря на матч с «Хапоэлем».